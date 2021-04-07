Konya Valisi Özkan'dan düşen uçağa ilişkin açıklama
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Konya Valisi Özkan'dan düşen uçağa ilişkin açıklama

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Konya Valisi Özkan'dan düşen uçağa ilişkin açıklama Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu.

Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu

Konya Valisi Özkan'dan düşen uçağa ilişkin açıklama

KONYA - Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu. Olay yerinde incelemelerde bulunan Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Arkadaşlarımız tedbirleri aldı çalışıyorlar. Maalesef eğitim uçağımız düşmüş durumda. 1 şehidimiz var. 3. Ana Jet Üssü Komutanlığından yükseliyor uçak. Günlük planlı bir uçuş bilgisini edindik. Diğer çalışmaları da yapıp arkadaşlar açıklama yapacak" dedi.

Konya Valisi Özkan'dan düşen uçağa ilişkin açıklama
Konya Valisi Özkan'dan düşen uçağa ilişkin açıklama
Konya Valisi Özkan'dan düşen uçağa ilişkin açıklama
Konya Valisi Özkan'dan düşen uçağa ilişkin açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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