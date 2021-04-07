Konya Valisi Özkan'dan düşen uçağa ilişkin açıklama

Konya Valisi Özkan'dan düşen uçağa ilişkin açıklama Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu.

Konya Valisi Özkan'dan düşen uçağa ilişkin açıklama

KONYA - Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu. Olay yerinde incelemelerde bulunan Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Arkadaşlarımız tedbirleri aldı çalışıyorlar. Maalesef eğitim uçağımız düşmüş durumda. 1 şehidimiz var. 3. Ana Jet Üssü Komutanlığından yükseliyor uçak. Günlük planlı bir uçuş bilgisini edindik. Diğer çalışmaları da yapıp arkadaşlar açıklama yapacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı