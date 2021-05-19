Konya Valisi Özkan: "Aşılama oranlarını artırmamız gerekiyor"
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Konya Valisi Özkan: "Aşılama oranlarını artırmamız gerekiyor"

Konya Valisi Özkan: 'Aşılama oranlarını artırmamız gerekiyor'
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, Kovid-19 salgını sürecinde il genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, Kovid-19 salgını sürecinde il genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve hizmet başkanları ile bir araya gelen Vali Özkan, vaka sayıları, hastane doluluk oranları ve aşılama çalışmalarında gelinen noktayı değerlendirdi.

Özkan, "Şu andaki ana hedefimiz; aşı sırası gelen ve sisteme tanımlanan vatandaşlarımızın bir an önce tamamının aşılanması olmalıdır." dedi.

Vaka sayılarındaki yükselmenin önleyici tedbir ve denetimlerle kontrol altına alındığını vurgulayan Özkan, aşı sırası geldiği halde aşısını yaptıramayan vatandaşlara ulaşılarak hedef nüfusta aşılama oranlarının artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Salgının seyrinin değişmesi adına en önemli hususların başında aşılama faaliyetlerinin geldiğini söyleyen Özkan, aşı olmaya yönelik talebin artırılması noktasında çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı ikna ekipleri oluşturulduğunu ve aşı sırası geldiği halde aşılarını yaptırmayan vatandaşlara bu ekipte görev alan çalışanların bire bir ulaşarak bilgilendirmeler yapacaklarını belirten Vali Özkan, "Konya'da şu ana kadar yaklaşık 690 bin doz aşı uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 386 bin 646, 2. doz aşısı tamamlanan kişi sayısı ise 302 bin 560 kişidir." diye konuştu.

Kovid-19 ile mücadelenin başarıya ulaşabilmesi adına her türlü imkanın kullanıldığını fakat riskin henüz ortadan kalkmadığını vurgulayan Özkan, pandemi sürecinde başarılı ve fedakar çalışmalar yürüten tüm sağlık çalışanlarına ve kurallara uyarak sayıların düşmesini sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Konya Valisi Özkan: 'Aşılama oranlarını artırmamız gerekiyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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