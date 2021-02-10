Konya Valisi Özkan, Aksaray Valisi ile heyetini misafir etti
10.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:57
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve heyetini valilikte misafir etti.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve heyetini valilikte misafir etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Aksaray Valisi Aydoğdu, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç ve Aksaray İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'nun misafir edildiği belirtildi.
Açıklamada, ifadesine yer verilen Vali Özkan, misafirlerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı