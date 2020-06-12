Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'tan veda mesajı Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanması nedeniyle veda mesajı yayımladı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanması nedeniyle veda mesajı yayımladı.

Toprak, 5 Kasım 2018 yılında başladığı Konya Valiliği görevinden 15 Haziran itibarıyla ayrılacağını belirterek, tüm Konyalılardan helallik istedi.

"Mülki İdare Amirliği mesleğine başladığım 1988 yılından bu güne kadar 'Halka Hizmet Hakk'a Hizmettir' düsturuyla mesai mefhumu gözetmeksizin insanı merkeze alan bir yönetim anlayışıyla, hak, hakkaniyet ve adalet prensiplerine uygun olarak, kişilerin menfaatlerinden ziyade kamu yararını ön planda tutan bir anlayışla, tüm hizmetlerin en verimli şekilde yerine getirilmesine özen gösterdim." ifadesini kullanan Toprak, şunları kaydetti:

"Terörle ve suçlularla kararlılıkla mücadele ederken, kahraman şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere yetimlere, öksüzlere ve fakir vatandaşlarımıza devletimizin vefa, şefkat ve merhamet yüzünü göstermeye gayret ettim. Onurlu ve şerefli olduğu kadar büyük sorumlulukları ve zorlukları bünyesinde barındırdığının bilincinde olduğumuz bu makamda Selçuklu Devleti'nin başkenti, medeniyetler diyarı, Hazreti Mevlana'nın şehri, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün merkezi Konya'ya ve siz değerli hemşehrilerime hizmet etme imkanı bulduğum için bahtiyarım. Bu duygu ve düşüncelerle her türlü hizmetin en iyisine ve en güzeline layık kadirşinas Konyalı hemşehrilerime, birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma, meslek kuruluşlarımızın ve basınımızın çok değerli temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarının değerli mensuplarına, sevgili muhtarlarımıza, ilgi ve desteklerini her zaman gördüğümüz tüm milletvekillerimize arzı veda ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA