Konya Valisi Canbolat: "Yangında Can Kaybı Yok, 5 Arkadaşımız Dumandan Etkilendi"

Konya'da bir sanayi sitesindeki mobilya dekorasyon fabrikasında yangın çıktı.

Merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'ndeki Mar-San Sanayi Sitesi'ndeki mobilya dekorasyon fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını sitenin güvenlik görevlileri farketti. Kısa sürede işletmeyi saran alevleri gören görevliler itfaiyeye haber verdi. Patlamanın da meydana geldiği fabrikadaki yangından çıkan duman gökyüzünü kapladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika bitişiğindeki kereste, sunta ve mobilya üretimi yapan 5 iş yerine daha sıçrayan yangını söndürme çalışması sürüyor. Bölgeye sevk edilen bir helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekipler, fabrikaların yakınındaki boya deposuna alevlerin sıçramaması için yoğun mücadele gösteriyor.

Bölgeye AFAD ve Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer Tehlikeli Maddeler (KBRN) ekibi de sevk edildi. Öte yandan iş yeri sahipleri ve çalışanları, söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

Gökyüzünü saran dumanları gören çok sayıda vatandaş olay yerine geldi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede bazı vatandaşlar, çevredeki iş yerlerinin çatısından çalışmaları izledi. Bu sırada bir kişi, çıktığı çatıdan dengesini kaybederek iş yerinin içine düştü. Yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Bayram tatili olması nedeniyle iş yerlerinde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının saat 17.00 surlarında çıktığını söyledi.

İtfaiyenin kısa sürede yangına müdahale ettiğini anlatan Altay, itfaiye ekiplerin tamamının olay yerine intikal ettiğini dile getirdi.

Altay, 30 araç ve 200 personelle yangına müdahale ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hava üssünden araç, emniyet teşkilatından tomalar, ilçe belediyelerinden ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığından bir helikopter istendi. Yangın şu anda kontrol altına alınmış durumda. 8 dükkanda büyük hasar var. Özellikle sunta, plastik ağırlıklı malzeme olduğu için hızlıca yangın yayılmış. Yandaki sanayi sitesine sıçramadan ekiplerimiz hızlı müdahalesi sayesinde bu önlendi. Şu anda 5 kardeşimiz dumdandan zehirlendi ama hayati bir tehlikeleri yok. Can kaybının olmaması sevindirici. Bayram nedeniye dükkanların kapılarının kapalı olması da müdahaleyi zorlaştırdı. Ekiplerimiz canla başla çalışarak şu anda yangını kontrol altına aldılar. ekiplerimize teşekkür ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangınla ilgili bilgi aldığını aktaran Altay, Erdoğan'ın geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.