Konya Valiliğinden "Filistin Destek Mitingi" açıklaması Açıklaması

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Konya'da 'Filistin Destek Mitingi' için valilik izni bilgileri doğru değildir.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Konya'da 'Filistin Destek Mitingi' için valilik izni bilgileri doğru değildir. Kitlesel toplantıların yapılması vatandaşımızın sağlığı açısından ciddi risk oluşturup kısıtlamaya tabidir." denildi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kudüs'te yaşanan zülüm hepimizi derinden yaralamaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızın tepkisi de yerinde, haklı çok saygıdeğerdir. Konya'da 'Filistin Destek Mitingi' için valilik izni bilgileri doğru değildir. Kitlesel toplantıların yapılması vatandaşımızın sağlığı açısından ciddi risk oluşturup kısıtlamaya tabidir. Hemşehrilerimizin bulaş riskini artıracak toplanmalardan uzak durması bu konuda hassas davranması salgın önlemleri konusunda son derece önemlidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm