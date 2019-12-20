Konya Valiliği Yalıhüyük'e devlet yatırım desteği verecek

20.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:26

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret eden Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer ilçeye 300 bin liralık yatırım müjdesiyle döndü.

Konya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Yalıhüyük'deki kaldırımların yapımı ve Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulunun Bilim ve Akıl Oyunları Atölyesi için ilçeye 300 bin liralık yardım kararı aldı.

Konu ile ilgili olarak bilgi veren Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, "Sayın Konya Valimizi ziyaret ettik. İlçemizin prestij caddesinde bulunan kaldırımlar için destek istedik. Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'ndan Bozkır yolu caddesine kaldırımların Yapımı için 250 bin, Yalıhüyük imam hatip orta okuluna Bilim ve akıl oyunları atölyesi için de 50 bin lira yardım için protokol imzaladık. Bugün benim doğum günümdü. Güzel bir doğum günü hediyesi oldu. İlçem adına çok mutluyuz. Sayın Valimiz Cüneyit Orhan Toprak'a ilçem ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Başkan Koçer'in Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaretinde kendisine Yalıhüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Pınar Buluz da eşlik etti.

Kaynak: AA