Konya Valiliği'nde merkez ilçelere sunulacak hizmetler değerlendirildi
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Konya Valiliği'nde merkez ilçelere sunulacak hizmetler değerlendirildi

26.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:05
Konya Valiliği'nde merkez ilçelere sunulacak hizmetler değerlendirildi

Konya Valisi Vahdettin Özkan ve merkez ilçe kaymakamları, kamu hizmetlerini değerlendirdi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ve merkez ilçe kaymakamları, kamu hizmetlerini değerlendirdi.

Vali Özkan, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Meram Kaymakamı Resul Çelik ve Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ile valilikte bir araya geldi.

Toplantıda, merkez ilçe kaymakamları ile vatandaşlara kamu hizmetlerinin daha kaliteli ve hızlı sunulması için yapılacak ortak çalışmalar değerlendirildi.

Özkan, daha sonra oda başkanları ile ekonomi, salgının seyri ve tedbirler hakkında toplantıya başkanlık etti.

Toplantıya; Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak katıldı.

Toplantıda salgınla ilgili tedbirler, sektörlerin durumu, istihdamla ilgili çalışmalar değerlendirildi.

Öte yandan Vali Özkan, Milli Atlet İlyas Çanakçı'yı misafir etti.

İstanbul'da yapılan 26. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede 46.93'lük derecesiyle Balkan Şampiyonu olan Çanakçı, Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve Antrenör Tuğba Hadi Yurdaer'in de bulunduğu ziyarette Özkan, Çanakçı'yı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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