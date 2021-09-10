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Konya Vakıflar Bölge Müdürü Osmanlı'dan Nezaket Ziyareti

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Konya Vakıflar Bölge Müdürü Osmanlı'dan Nezaket Ziyareti

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı'yı makamında kabul etti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı'yı makamında kabul etti.

10 Eylül 2021 Cuma gün Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür eden Bölge Müdürü Osmanlı, müdürlüğün bölge genelinde yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette konuğuyla bir süre sohbet eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, ziyareti nedeniyle Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı'ya teşekkür etti. Karaman Valiliği/ BASIN

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