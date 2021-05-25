Konya Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i unutmadı

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Türk düşünce tarihine fikirleriyle yön veren ve şiirleriyle bir nesil inşa eden üstat Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 38'inci yıldönümünde anlamlı bir projeye imza attı.

Gençlik Meclisi, şehir merkezini Necip Fazıl Kısakürek'in şiirleri ve sözlerinin olduğu bloknotlarla donattı. Necip Fazıl'ın anısına hayata geçirilen ve sabahın erken saatlerinde işlerine giden vatandaşları bir hayli şaşırtan bu anlamlı etkinlik, Konyalılar tarafından büyük takdir topladı.

12 yaşından itibaren şiir yazmaya başlayan ve 24 yaşında yayınladığı ikinci şiir kitabıyla tanınan Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 38'inci yıldönümünde Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Bugüne kadar gençliğe yönelik birçok çalışmaya imza atan Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi de bu kapsamda anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

İçerisinde üstat Necip Fazıl'ın şiirlerinden ve veciz sözlerinin yer aldığı binlerce "Dava Adamı Bloknotu", Mevlana Meydanı başta olmak üzere şehrin işler caddelerine asıldı.

Sabahın erken saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkanlar meydan ve caddelerdeki bloknotların sarktığını görünce önce şaşırdı, daha sonra da kimi vatandaşlar bloknotları inceleyip fotoğraflarını çekerken kimisi de okumak için ücretsiz olan asılı bloknotları topladı.

GENÇLİK MECLİSİ'NİN ETKİNLİĞİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN TAKDİR EDİLDİ

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin büyük ilgi gören söz konusu etkinliği dolayısıyla vatandaşlar, gençlik meclisi üyelerine ve Karatay Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Vatandaşlar, "Necip Fazıl Kısakürek, unutulmaz eserleriyle adını Türk edebiyatımıza yazdırmış çok kıymetli biri. Ülkemiz için böylesine önemli birinin Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından genç nesillerimize anlatılması çok güzel. Hepimizi bu değerlerimize daha fazla sahip çıkmamız ve çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Bu konuda adım atan ve bu anlamlı çalışmayı yapan gençlerimize teşekkür ediyorum" dediler.

"KİM VAR?" DENDİĞİNDE "BEN VARIM" DİYEBİLECEK GENÇ NESİLLERE KATKI SUNUYORUZ

Vefatının 38'inci yıldönümünde Necip Fazıl Kısakürek anısına anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını dile getiren Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu, amaçlarının ülkenin tüm değerlerini genç nesillere tanıtmak olduğunun altını çizdi.

Ahmet Babuççu, şunları kaydetti: "Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 38'inci yıl dönümündeyiz. Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak bizler de bu yıl Necip Fazıl Kısakürek anısına içerisinde Necip Fazıl'ın şiirleri ve sözlerinin olduğu 'Dava Adamı Bloknotları'nı oluşturarak Mevlana Meydanı ve şehrimizin işlek noktalarına bu bloknotları astık. Vatandaşlarımız bu bloknotları ücretsiz bir şekilde alabiliyorlar. Amacımız 'Kim Var?' diye seslenildiğinde fert fert 'Ben Varım' diyebilecek gençlerimizin olduğunu ortaya koymak ve ülkemizin Necip Fazıl gibi büyük bir üstada sahip olduğunu anlatabilmektir. Vatandaşlarımızın da büyük ilgisi oldu. Bu vesileyle kendilerine ve bizlere destek olan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Bültenler