: Konya üniversite öğrencileri, sokak hayvanları için barınak yaptı

28.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:37

Üniversite öğrencileri, sokak hayvanları için barınak yaptı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde üniversite öğrencileri, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde üşememesi için barınak yapıp, yiyecek ve su bıraktı.

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü Turizm Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kedi ve köpeklerin soğuk kış günlerinde üşememesi için barınak yaptı. Beyşehir Belediyesi de öğrencilerin bu projesine destekte bulundu. Öğrenciler yaptıkları barınakları belediye araçlarıyla kendin noktalarına bıraktı. Barınaklara yiyecek ve su bırakan öğrencilerden Tuğba Çakır, şunları söyledi:

"Fakülte olarak farklı etkinliklerimiz var. Bu projelerimizden bir tanesi sokak hayvanlarına barınaklar, evler hazırlamak. Hepimiz kendi imkanlarımızla barınak yaptık. Beyşehir Belediyesine teşekkür ediyorum bize yardımcı oldular. Bu bölgeye barınakları bıraktık. Çok mutluyum. Burada küçük hayvanlar var. Daha yeni doğmuş, gözleri bile açılmamış, zaten arabadan inmeden onları gördük direk onların yanına gitmek istedik. Çok sevindik onlara bu şekilde yardım edebildiğimiz için keşke daha fazla insan bunları yapabilse. İnsanlar sokak hayvanlarından korkuyor, uzak durmak istiyorlar; ama biz yardımcı olmak istedik."

Kaynak: DHA

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