KONYA Umreden dönenlerin karantinada 8'inci günü Umreden dönenlerin karantinada 8'inci günüUMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altındaki 8'inci günlerini geçiriyor.

Umreden dönenlerin karantinada 8'inci günü

UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altındaki 8'inci günlerini geçiriyor. Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 2 bin 200 kişi yerleştirildi Yurtta karantina altında 8'inci günlerini geçirenlerden bazıları odalarının pencerelerinden, bazıları da yurdun bahçesine çıkıp hava alıyor. Polis ekipleri ise güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

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Kaynak: DHA