KONYA Umre'gen gelenler gözlem altında tutulmaya devam ediyor Umre'gen gelenler gözlem altında tutulmaya devam ediyorUMRE ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'dan Konya'ya gelenler, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 2 yurtta gözlem altında tutulmaya devam ediyor.

Umre'gen gelenler gözlem altında tutulmaya devam ediyor

UMRE ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'dan Konya'ya gelenler, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 2 yurtta gözlem altında tutulmaya devam ediyor. Yüksek ateş şikayeti olanların Sağlık Bakanlığı tarafından 'koronavirüs' tedavileri için belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yazır yerleşkesinde gözlem altına alındı.

Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunanları 'koronavirüs' şüphesi üzerine tedbir amaçlı Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtler Kurumu'na bağlı 5 yurda yerleştirildi. Konya'da 2 yurda yaklaşık 2 bin 500 kişi yerleştirildi. Herkesin tek tek ayrı odalara yerleştirildiği, üç öğün yemeklerinin verildiği, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, yurt ve sağlık personellerinin 24 saat boyunca hizmet verdiği belirtildi. Herkesin tek tek ayrı odalara alınmasından dolayı da Konya'da getirilmesi düşünülen diğer Umre'den gelenlerin Kayseri'ye yönlendirildiği öğrenildi. Umre'den gelenlerin yurtlara yerleştirilmeden önce hem havalimanında hem de yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi. Yüksek ateş şikayeti olanlarında da tedbir amaçlı Sağlık Bakanlığı tarafından 'koronavirüs' tedavileri için belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yazır yerleşkesinde gözlem altına alındı. Yurdun bahçesine UMKE tarafından sağlık çadırı kuruldu. 14 gün boyunca karantina da tutulacakları içinde polis tarafından yurdun çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yurdunun önündeki caddeler trafiğe kapatıldı.

Öte yandan Seydişehir Devlet Hastanesine dün grip şikayeti üzerine gelen bir kişi İran'dan geldiğini söylemesi üzerine 'koronavirüs' nedeniyle tedbir amaçlı gözlem altına alınmak istenmesi üzerine hastaneden kaçtı. Bunun üzerine kaçan kişi ile eşi ve çocuğu tedbir amaçlı hastaneye getirildi. Yapılan tetkikler sonucu herhangi bulguya rastlanmayınca taburcu edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA