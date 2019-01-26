Konya Ümit Sürmeli Barınaklar Çözüm Değil

Ümit Sürmeli Barınaklar çözüm değil

KONYA Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, barınakların çözüm olmadığını belirterek, Barınaklar geçici olmalıdır. Orada giden hayvanlar hastalık kapıp, telef olup gidiyorlar dedi.

Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı'nın 23 yıldır başkanlığını yürüten Ümit Sürmeli, hayvanlara yapılan işkence ve eziyetler karşısında sadece para cezası verilmesinin yetmediğini söyledi. Sürmeli, Sokakta vatandaş ateş ediyor, cezasını bile ödemiyor. Ödese bile onun umurunda değil. Adam silahla geziyor. Silahı alacak parası var. Yakıyor, tecavüz ediyor sonra para cezası. Hayır. Belediyeler, belediye başkanları bu hayvanları alıp topluca kırsal kesimlere, kara, buza, soğuk havaya, açlığa atıyorsa ilk önce onlardan başlanacak. Meclistekilerin eğer biraz vicdanı, merhameti, birazcık tanrı sevgisi, yaradana olan saygıları varsa, o yaradanın yarattığı bu canlara sahip çıkmak için güzel bir yasa hazırlarlar dedi.

BARINAKLAR HİTLER'İN YAHUDİLER İÇİN YAPTIĞI ESİR KAMPLARI GİBİ

Barınakları Hitler'in Yahudiler için yaptığı esir kamplarına benzeten Sürmeli, Barınaklar tıpkı Hitleri'n Yahudiler için yaptığı esir kamplarıdır. Bu esir kamplarında kendi kendilerine telef olup gideceklerdir. Belediyeler bunu akıllarının ucuna bile getirmesinler. Burada birinci hedefleri sahiplendirme olacak. İkinci hedefleri de barınaklar geçici olacak, tıpkı yasada olduğu gibi. Orada doğum yapacak olanlar, yavrular, bebekler, sakat olup ameliyat geçirenler, sakat olanlar kalacak. Barınaklar çözüm değil. Sağlıklı bir hayvan oraya konamaz. Barınaktaki hayvanlar birbirlerinden hastalık kapıyor ve telef oluyordiye konuştu.

CAMİLERDE HAYVAN SEVGİSİ ÖĞRETİLSİN

Camilerdeki vaazlarda hayvan sevgisinin anlatılması gerektiğini de belirten Sürmeli, En büyük sıkıntı yasadaki açıklık, ikinci sıkıntı ise eğitim yetersizliği. Ben istiyorum ki camilerde namaz öncesi verilen vaazlarda hayvan sevgisini anlatsınlar. Bu hayvanlara zarar vermenin ne kadar günah olduğunu, hesap günü hesabının sorulacağını anlatsınlar, beslemenin, bakmanın sevap olduğu anlatılsın. Öğretmenler çeşitli etkinliklerle çocuklara bu sevgiyi aşılamalılar. Hayvanat bahçesi gezerek bu sevgi olmaz. Çocukları hayvanat bahçesine götürmek, bir öğretmen, bir okul için en büyük ayıptır. Sadece çocukları hayvan beslemeye teşvik edecekler, evlerindeki artık yemekleri çöp kenarlarına koymayı teşvik edecekler dedi.

Yaban hayvanları beslemenin insan sağlığı açısından da önemine dikkat çeken Ümit Sürmeli, Aç kalan tilki, aç kalan kurt kasabalara, köylere iniyor. Bir de onlarda kuduz hastalığı varsa oralardaki hayvanları ısırıyor ve orada kuduz başlıyor. O nedenle yaban hayvanlarının aç bırakılmaması ve onların beslenmesi insan sağlığı açısından çok önemlidir şeklinden konuştu.

Kaynak: DHA