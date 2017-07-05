Konya - Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği - 1

Konya - Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği - 1

Konya - Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği - 1(Tür: Yurt)