Konya Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf Kasım Akta'dan "semazen" temalı üstü çıplak dans gösterisine tepki

Konya Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf Kasım Akta, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda, semazen temasıyla yapılan ve belden yukarısı çıplak dansçının sergilediği gösteriye tepki gösterdi.

Akta, Mevlana Müzesi önünde yaptığı basın açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda, semazen temasıyla yapılan ve belden yukarısı çıplak dansçının sergilediği gösterinin utanç verici olduğunu belirtti.

Akta, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu zihniyetin karşısındaki en büyük ses, aziz Türk milletinin feraseti olacaktır. Bu zihniyetin zehirlenmiş ruh köküne, hoşgörü şehri Konya'dan, ne olursanız olun, siz bile gelin çağrısıyla aziz Türk milletinin alicenaplığını hatırlatmak isterim. Halkın önünde ikiyüzlülüğünüzle milletin manevi değerlerine saldırırken hiç utanmadınız mı? O semazenleri çıplak vaziyette milletin önüne sunarken hiç ar etmediniz mi? Bu milletin manevi değerlerine saldırmayı bırakın. Manevi değerlerimizden ellerinizden ellerinizi çekin."