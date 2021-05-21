Konya ülkenin en büyük tarım fuarına hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Konya ülkenin en büyük tarım fuarına hazırlanıyor

Konya ülkenin en büyük tarım fuarına hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 7-11 Haziran'da Konya Ticaret Odası (KTO)-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek 18.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 7-11 Haziran'da Konya Ticaret Odası (KTO)-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'na (Konya Tarım Fuarı) ilişkin, "Türk tarım sektörünün gururu olan Konya Tarım Fuarı, sadece ülkemiz açısından değil, Avrasya coğrafyasının da sektöründeki en önemli buluşmasıdır." dedi.

Ersözlü, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin tahıl deposu Konya'nın, iki yıl aradan sonra ülkenin en büyük tarım fuarına hazırlandığını söyledi.

Tarım sektörünün Türkiye'deki en verimli buluşmasını 7-11 Haziran'da gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Ersözlü, "Türk tarım sektörünün gururu olan Konya Tarım Fuarı, sadece ülkemiz açısından değil, Avrasya coğrafyasının da sektöründeki en önemli buluşmasıdır. Bu yıl 18'incisini düzenleyeceğimiz fuarımızı, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirmek için her türlü tedbirimizi aldık. TÜYAP'ın yeni nesil fuarcılık anlayışıyla gerçekleştireceğimiz fuarımızı tüm paydaşlarımız gönül rahatlığıyla ziyaret edebilirler." diye konuştu.

Ersözlü, Kovid-19 döneminde tarıma dayalı sanayide diğer sektörlere nazaran önemli bir ilerleme kaydedildiğini, bu süreçte önemi her geçen gün daha da çok anlaşılan tarım sektöründe iç ve dış satışların yadsınamaz ölçüde arttığını dile getirdi.

"Temassız fuar deneyimini de yaşatacağız"

Fuardaki paydaşların sağlığını da önemsediklerini vurgulayan Ersözlü, şunları kaydetti:

"Yeni dönemin hassasiyetlerine uygun olarak hizmetlerimizi planladık ve önlemlerimizi aldık. Hijyen uygulamaları, ateş ölçümü, sosyal mesafeye uygun ortak alanlar, havalandırma sistemlerindeki iyileştirmeler ve HES kodu ile katılımcı ve ziyaretçiyi kabul ederek, Sağlık Bakanlığının yönergelerine uygun bir biçimde fuarımızı hazırladık. Fuara gelenlere temassız fuar deneyimini de yaşatacağız. Katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz MyTüyap mobil uygulamamız üzerinden fuar davetiyesi alabilecek ve uygulama sayesinde fuar alanında temassız kartvizit değişimi yapabilecek."

Ersözlü, Konya Tarım Fuarı katılımcılarına ve ziyaretçilerine dijital uygulamaların etkin bir şekilde kullanıldığı "yeni nesil hibrit fuar" deneyimi de yaşatacaklarını, TÜYAP tarafından geliştirilen akıllı eşleştirme sistemi sayesinde fuarı fiziken ziyaret edemeyen yabancı ziyaretçilerin, istedikleri katılımcılardan online olarak görüşme talep edebileceklerini belirtti.

Basın toplantısına, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal, KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Esat Altuntaş da katıldı.

Yurt içi ve yurt dışından 278 firma ve firma temsilciliğinin, tarımsal teknolojilerle ilgili tüm yeniliklerini sergileyeceği fuarda, traktörlerden biçerdöverlere kadar birçok tarımsal ekipmanın en son modellerinin tanıtımı yapılacak.

Konya ülkenin en büyük tarım fuarına hazırlanıyor
Konya ülkenin en büyük tarım fuarına hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da Vakıfköy Kent Parkı açılış töreninde konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da Vakıfköy Kent Parkı açılış töreninde konuştu Açıklaması
Son dakika haberi | Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı: (2)
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Burak Sergen Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Arda Turan Gökhan Töre Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya ülkenin en büyük tarım fuarına hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 13:35:50. #1.15#

title