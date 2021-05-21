Konya ülkenin en büyük tarım fuarına hazırlanıyor

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 7-11 Haziran'da Konya Ticaret Odası (KTO)-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek 18.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 7-11 Haziran'da Konya Ticaret Odası (KTO)-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'na (Konya Tarım Fuarı) ilişkin, "Türk tarım sektörünün gururu olan Konya Tarım Fuarı, sadece ülkemiz açısından değil, Avrasya coğrafyasının da sektöründeki en önemli buluşmasıdır." dedi.

Ersözlü, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin tahıl deposu Konya'nın, iki yıl aradan sonra ülkenin en büyük tarım fuarına hazırlandığını söyledi.

Tarım sektörünün Türkiye'deki en verimli buluşmasını 7-11 Haziran'da gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Ersözlü, "Türk tarım sektörünün gururu olan Konya Tarım Fuarı, sadece ülkemiz açısından değil, Avrasya coğrafyasının da sektöründeki en önemli buluşmasıdır. Bu yıl 18'incisini düzenleyeceğimiz fuarımızı, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirmek için her türlü tedbirimizi aldık. TÜYAP'ın yeni nesil fuarcılık anlayışıyla gerçekleştireceğimiz fuarımızı tüm paydaşlarımız gönül rahatlığıyla ziyaret edebilirler." diye konuştu.

Ersözlü, Kovid-19 döneminde tarıma dayalı sanayide diğer sektörlere nazaran önemli bir ilerleme kaydedildiğini, bu süreçte önemi her geçen gün daha da çok anlaşılan tarım sektöründe iç ve dış satışların yadsınamaz ölçüde arttığını dile getirdi.

"Temassız fuar deneyimini de yaşatacağız"

Fuardaki paydaşların sağlığını da önemsediklerini vurgulayan Ersözlü, şunları kaydetti:

"Yeni dönemin hassasiyetlerine uygun olarak hizmetlerimizi planladık ve önlemlerimizi aldık. Hijyen uygulamaları, ateş ölçümü, sosyal mesafeye uygun ortak alanlar, havalandırma sistemlerindeki iyileştirmeler ve HES kodu ile katılımcı ve ziyaretçiyi kabul ederek, Sağlık Bakanlığının yönergelerine uygun bir biçimde fuarımızı hazırladık. Fuara gelenlere temassız fuar deneyimini de yaşatacağız. Katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz MyTüyap mobil uygulamamız üzerinden fuar davetiyesi alabilecek ve uygulama sayesinde fuar alanında temassız kartvizit değişimi yapabilecek."

Ersözlü, Konya Tarım Fuarı katılımcılarına ve ziyaretçilerine dijital uygulamaların etkin bir şekilde kullanıldığı "yeni nesil hibrit fuar" deneyimi de yaşatacaklarını, TÜYAP tarafından geliştirilen akıllı eşleştirme sistemi sayesinde fuarı fiziken ziyaret edemeyen yabancı ziyaretçilerin, istedikleri katılımcılardan online olarak görüşme talep edebileceklerini belirtti.

Basın toplantısına, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal, KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Esat Altuntaş da katıldı.

Yurt içi ve yurt dışından 278 firma ve firma temsilciliğinin, tarımsal teknolojilerle ilgili tüm yeniliklerini sergileyeceği fuarda, traktörlerden biçerdöverlere kadar birçok tarımsal ekipmanın en son modellerinin tanıtımı yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler