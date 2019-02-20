Konya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Konya'da İncelemelerde Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Konya'da incelemelerde bulundu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Konya Lojistik Merkezi'nde ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı inşaatında incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Konya'ya geldi. Bakan Turhan, ilk olarak yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren Garı inşaatını inceledi. Tamamlandığında bir yaşam merkezi olarak hizmet vermesi planlanan gar inşaatına ilişkin yetkililerden bilgi alan Turhan, yetkililere çalışmaların hızlandırılması ve titizlikle yürütülmesi talimatını verdi. Bakan Turhan, daha sonra Kayacık Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti. Burada da yetkililerden bilgi alan Turhan, Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki 1 milyon metrekare alan üzerine kurulacak merkezin hem kent, hem de ülke için önemli bir yatırım olduğunu ifade etti. Bakan Turhan, Lojistik Merkezi'nin yapımını da en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

Bakan Turhan, Lojistik Merkezi'nde ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı inşaatındaki incelemelerinin ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Müze'deki eserler hakkında yetkililerden bilgi alan Turhan, daha sonra Mevlana Meydanı'nda bulunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Güvenli İnternet Tırı'nı ziyaret etti. Burada sanal gerçeklik gözlüğü takan Turhan, çocuklarla yakından ilgilenip onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Turhan daha sonra kent merkezinde bulunan Kazım Karabekir Caddesi'ndeki esnafları ziyaret edip, sorunları dinledikten sonda cadde üzerindeki vatandaşlarla sohbet etti. Bir esnaf Bakan Turhan'a üzerinde ismi yazılı bir tabak hediye etti. Turhan, daha sonra bir alışveriş merkezine giderek oradaki esnafları da ziyaret etti.

Bakan Turhan, ziyaretlerinin ardından Ak Parti Konya İl Başkanlığı'na gelerek partililerle bir araya geldi.

Kaynak: DHA