Konya uçak kazası son durum nedir? Türk Yıldızları pilotuna ulaşıldı mı?
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Konya uçak kazası son durum nedir? Türk Yıldızları pilotuna ulaşıldı mı?

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Konya uçak kazası son durum nedir? Türk Yıldızları pilotuna ulaşıldı mı?

Konya'da meydana gelen uçak kazası sonrası vatadanşlar son dakika haberlerini araştırıyor. Konya Karatay'da bir uçak düştü ve pilotu şehit oldu. Gösteri uçağı olan NF-5 uçağının özellikleri nelerdir? Türk Yıldızları eğitim uçağı neden düştü? Türk Yıldızları pilotuna ulaşıldı mı? Türk Yıldızları NF5 özellikleri hakkında detayları ve sorulan soruların yanıtlarını haberimizde derledik.

Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu

Konya uçak kazasına dair görüntüler ve haberler gelmeye devam ediyor. Konya'nın merkez Karatay ilçesinde akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağı düştü, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı pilotun, şehit olduğu öğrenildi. Peki, Türk Yıldızları pilotuna ulaşıldı mı?

TÜRK YILDIZLARI PİLOTUNA ULAŞILDI MI?

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü ve pilot Burak Genççelebi'nin şehit olduğu öğrenildi.

BAKANLIK: UÇAK, BİLİNMEYEN BİR NEDENLE KAZA KIRIMA UĞRADI

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.

Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum."

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehrimizde icra edilen Anadolu Kartalı Tatbikatı kapsamında uçuş yapan askeri uçağın düştüğü yönünde bir bilgi ulaştı. Ekiplerimiz, sağlık ve arama kurtarma birimleri olay yerine intikal ediyor. Duamız can kaybının olmaması." ifadelerine yer verdi.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü

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