Konya Tuz Gölü'nde Yavru Flamingo Ölümleri Hd

Flamingoların en fazla yaşadığı doğal alanlardan Tuz Gölü'nde, son günlerde çok sayıda yavru flamingonun öldüğü görüldü. Flamingo yavrularının ölümlerine su seviyesi ve besin kaynaklarının etki ettiği belirtildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Konya ve Aksaray sınırları arasında yer alan Tuz Gölü, üreme, göç ve kışlama dönemlerinde çok sayıda farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de çok az noktada üreyen bazı kuş türlerinin düzenli kuluçkaya yattığı alanlardan olan Tuz Gölü'nde, simge haline gelen flamingo yavrularının ölümleri dikkat çekiyor. Uluslararası kriterlere göre A sınıfı sulak alan olan Tuz Gölü'nün su seviyesindeki değişim, kuluçkadan çıkan flamingo yavrularının yaşamını tehdit ediyor. Tuz Gölü'nde flamingo yavrularının ölümlerine su seviyesi ve besin kaynaklarının etki ettiği belirtildi.