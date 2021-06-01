Konya Tropikal Kelebek Bahçesi kapılarını ziyaretçilere açtı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir misafir kabul etmeyen Konya Tropikal Kelebek Bahçesi normalleşme adımlarıyla yeniden ziyaretçilerle buluşacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir misafir kabul etmeyen Konya Tropikal Kelebek Bahçesi normalleşme adımlarıyla yeniden ziyaretçilerle buluşacak.

Selçuklu Belediyesince ilçeye kazandırılan ve tropikal ülkelerden gelen kelebeklere doğal yaşam alanı sunan Tropikal Kelebek Bahçesi'nde farklı hayvan türleri ile 106 türde yaklaşık 20 bin bitki yer alıyor.

Avrupa'nın "en büyük" kelebek uçuş alanına sahip, 45 farklı türde rengarenk binlerce kelebeğe ev sahipliği yapan Tropikal Kelebek Bahçesi, pazar günü hariç 09.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat