Konya, toplu ulaşımıyla da zirvede

01.11.2019 10:46

Konya Büyükşehir Belediyesi, büyükşehirlerin toplu taşıma performanslarının değerlendirildiği listede ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'de yer alan büyükşehirlerin toplu ulaşımına dair Areda Survey araştırma şirketi tarafından ölçme-değerlendirme çalışması yapıldı. "Büyükşehirler Toplu Ulaşım Performansı Ligi" başlıklı araştırma kapsamında katılımcılara; bilgilendirme, konfor, çevresel faktörler, erişilebilirlik, güvenlik, personel, ücret, uygunluk, zamanlama ve geri bildirim gibi toplu taşımada 10 hizmet kriteri soruldu.

Ulaşımı en iyi olan şehirlerin, 1'den 30'a kadar sıralamaya girdiği listede, 30 ilde yaklaşık 11 bin kişi üzerinde anket yapıldı. 100 üzerinden yapılan değerlendirmede listenin ikinci sırasında Konya yer aldı.

Ulaşımda her zaman modern sistemleri kullanan, modern araç filosu, tecrübeli personeli, uygun fiyatları ve sürekli eklenen yeni hatlarıyla şehir ihtiyaçlarına eksiksiz cevap vermeye gayret eden Konya Büyükşehir Belediyesi, 60.6 puanla listenin ikinci sırasında kendine yer buldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin araç filosunda 12'si katanersiz toplam 72 modern tramvay ile doğalgazlı, dizel, elektrikli toplam 646 otobüs bulunuyor.

Kaynak: Bültenler