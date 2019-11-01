Konya toplu ulaşım açısından Türkiye'nin en iyi ikinci şehri çıktı

01.11.2019 13:52

Özel bir araştırma şirketinin "Büyükşehirler Toplu Ulaşım Performans Ligi" başlıklı araştırmasında, Konya toplu ulaşım açısından 10 hizmet kriterinde en konforlu iller sıralamasında ikinci oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ulaşım hizmetlerinde, büyükşehirlerin toplu taşıma performanslarının değerlendirildiği listede ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'de yer alan büyükşehirlerin toplu ulaşımına dair Areda Survey Araştırma Şirketi tarafından ölçme, değerlendirme çalışması yapıldı.

"Büyükşehirler Toplu Ulaşım Performansı Ligi" başlıklı araştırmada katılımcılara, bilgilendirme, konfor, çevresel faktörler, erişilebilirlik, güvenlik, personel, ücret, uygunluk, zamanlama ve geri bildirim gibi toplu taşımada 10 hizmet kriteri soruldu.

Ulaşımı en iyi olan şehirlerin, birden 30'a kadar sıralamaya girdiği listede, 30 ilde 11 bin kişinin katıldığı anket yapıldı. 100 üzerinden yapılan değerlendirmede listenin ikinci sırasında Konya Büyükşehir Belediyesi, 60.6 puanla listenin ikinci sırasına yerleşti.

Konya Büyükşehir Belediyesinin araç filosunda, 12'si katanersiz, toplam 72 modern tramvay, doğalgazlı, dizel ve elektrikli olarak çalışan toplam 646 otobüs bulunuyor.

Kaynak: AA