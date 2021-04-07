Konya Tohm ve Olimpik Havuz sporcularının "Skeet Federasyon Kupası" başarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya Tohm ve Olimpik Havuz sporcularının "Skeet Federasyon Kupası" başarısı

Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Konya Tohm ve Olimpik Havuz sporcularının 'Skeet Federasyon Kupası' başarısı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığının 2021 yılı faaliyet programında yer alan "Skeet Federasyon Kupası" müsabakaları 02-04 Nisan arasında Eskişehir'de yapıldı.

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığının 2021 yılı faaliyet programında yer alan "Skeet Federasyon Kupası" müsabakaları 02-04 Nisan arasında Eskişehir'de yapıldı.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müsabakaların Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Eskişehir Atış Poligonu'nda gerçekleştiği belirtildi.

Konya Tohm ve Olimpik Havuz sporcularının müsabakalarda kendi kategorilerinde elde ettiği dereceler ise şöyle:

"Yıldız Bayanlar'da birinci Ş. Naz Erkoç (Türkiye Rekoru), Genç Erkekler'de üçüncü Ahmet Baran, dördüncü M. Tuğşat Kılıç, Büyük Bayanlar'da birinci Nur Banu Özpak, ikinci Sena Can,

Büyük Erkekler'de üçüncü Bilgin Üstündağ, Büyük Erkekler Takım'da ise ikinci Fatih Baran-Bilgin Üstündağ-Onur Atak oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Diego Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konya Tohm ve Olimpik Havuz sporcularının "Skeet Federasyon Kupası" başarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:06:05. #1.14#
title