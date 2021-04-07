Konya Tohm ve Olimpik Havuz sporcularının "Skeet Federasyon Kupası" başarısı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığının 2021 yılı faaliyet programında yer alan "Skeet Federasyon Kupası" müsabakaları 02-04 Nisan arasında Eskişehir'de yapıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığının 2021 yılı faaliyet programında yer alan "Skeet Federasyon Kupası" müsabakaları 02-04 Nisan arasında Eskişehir'de yapıldı.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müsabakaların Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Eskişehir Atış Poligonu'nda gerçekleştiği belirtildi.

Konya Tohm ve Olimpik Havuz sporcularının müsabakalarda kendi kategorilerinde elde ettiği dereceler ise şöyle:

"Yıldız Bayanlar'da birinci Ş. Naz Erkoç (Türkiye Rekoru), Genç Erkekler'de üçüncü Ahmet Baran, dördüncü M. Tuğşat Kılıç, Büyük Bayanlar'da birinci Nur Banu Özpak, ikinci Sena Can,

Büyük Erkekler'de üçüncü Bilgin Üstündağ, Büyük Erkekler Takım'da ise ikinci Fatih Baran-Bilgin Üstündağ-Onur Atak oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı