Konya tır'ın kabin bölümü köprüden uçtu, dorsesi ise askıda kaldı
TIR'ın kabin bölümü köprüden uçtu, dorsesi ise askıda kaldıKonya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın kabin bölümü köprüden düştü, dorsesi asılı kaldı.
TIR'ın kabin bölümü köprüden uçtu, dorsesi ise askıda kaldı
Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın kabin bölümü köprüden düştü, dorsesi asılı kaldı. Yaralanan şoför Süleyman Donat (52), hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Adana çevre yolundaki köprülü kavşakta meydana geldi. Süleyman Donat yönetimindeki 42 BTY 39 plakalı konteyner yüklü TIR, kontrolden çıktı. Köprü korkuluklarına çarpan TIR'ın kabin bölümü, alt yola düştü, dorsesi ise asılı kaldı. Yaralanan Donat, çağırılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sırasında alt yoldan şans eseri araç geçmemesi, olası facianın önüne geçti.
Haber Videosu: Konya tır'ın kabin bölümü köprüden uçtu, dorsesi ise askıda kaldı