: Konya tır'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti

21.12.2019 08:57 | Son Güncelleme: 21.12.2019 08:58

TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti

KONYA'da yolun ortasında yürüdüğü ileri sürülen kadın, TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Fehmi Dalgıntekin (65) idaresindeki 33 BJJ 22 plakalı TIR, yolun ortasında yürüdüğü ileri sürülen kadına çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri müdahale sonrası üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. TIR sürücüsü Dalgıntekin, gözaltına alınırken, polis, kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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