Konya Ticaret Odası Başkanı Öztürk değerlendirmede bulundu
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Konya Ticaret Odası Başkanı Öztürk değerlendirmede bulundu

Konya Ticaret Odası Başkanı Öztürk değerlendirmede bulundu
07.05.2020 12:06 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:06

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, küresel salgın ile ticarette yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, küresel salgın ile ticarette yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, e-ticaret ve e-ihracatın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası altın çağını yaşayacağını belirtti.

Türkiye'nin, sosyal hayatta ve ekonomide normalleşme sürecine hazırlandığına dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Kovid-19 etkisi devam ediyor, fakat bu esnada e-ticaret ve e-ihracatta ciddi bir büyüme olmaya başladığını görmekteyiz. Tüketimin ve talebin devam ettiği bu süreçte, tüketici ev ortamında olduğu için daha güvenli olan internet üzerinden alışverişi tercih etmektedir. Toplumun sağlığı ve güvenliği açısından özellikle fiziki mağazalarda perakende ticareti yapan bazı işletmelerin geçici kapanmasına istinaden sanal ticarette daha da ciddi bir talep oluşmuştur. Ayrıca küresel e-ticarette önde olan Uzak Doğu ülkelerinin ağırlığının da giderek farklı bölgelere yayılacağını öngörmekteyiz. Türkiye de bundan yüksek oranda bir pay alacaktır. Bu etkenler Türkiye'de e-ticaretin ve e-ihracatın payının beklenilenden daha hızla artacağına işaret etmektedir."

E-ticaret ve e-ihracatın, Kovid-19 sonrası altın çağını yaşayacağını savunan Öztürk, sosyal hayatta ve ekonomide normalleşme sürecine hazırlanan Türkiye'de, yeni dönemde ticaretin de eskisi gibi olmayacağını dile getirdi.

Ticaretini, dijitalleşmenin katkısıyla yeni bir boyuta taşımak isteyen KOBİ'lere destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Öztürk, "Bu kapsamda Odamız ve KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) iş birliği ile düzenleyeceğimiz online dijital ticaret eğitimlerini başlatıyoruz. Üyelerimizin, e-ticaret ve e-ihracat sürecine geçişleri amacıyla bugüne kadar çok yoğun faaliyetler yürüttük. Düzenlediğimiz eğitimler ve programlarla edindiğimiz tecrübeyi bu sefer online olarak üyelerimizin istifadesine sunacağız. Tüm KOBİ'lerimizi online eğitimlerimize katılmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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