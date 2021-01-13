Konya Ticaret Borsası'ndan öğrencilere tablet bilgisayar desteği

Konya Ticaret Borsası (KTB) tarafından uzaktan eğitim sürecinde erişim sorunu yaşayan öğrencilere ulaştırılmak için Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 112 tablet bilgisayar teslim edildi.

Konya Ticaret Borsası (KTB) tarafından uzaktan eğitim sürecinde erişim sorunu yaşayan öğrencilere ulaştırılmak için Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 112 tablet bilgisayar teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen KTB Başkanı Hüseyin Çevik, "Salgın sürecinde eğitime dijital olarak devam öğrencilerimize Türkiye genelindeki odalar ve borsalar olarak bu konuda destek vermeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de KTB Başkanı Çevik nezdinde, katkı sunan herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Bu tablet bilgisayarlarla öğrencilerin çok daha iyi bir eğitim alacaklarına inanıyoruz. Dün ve önceki gün de Konya'daki diğer odalar tablet bilgisayar desteğinde bulundu. Bu anlamlı katkının tüm hayırseverlere örnek olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı