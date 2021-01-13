Konya Ticaret Borsası'ndan öğrencilere tablet bilgisayar desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya Ticaret Borsası'ndan öğrencilere tablet bilgisayar desteği

13.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:28
Konya Ticaret Borsası'ndan öğrencilere tablet bilgisayar desteği

Konya Ticaret Borsası (KTB) tarafından uzaktan eğitim sürecinde erişim sorunu yaşayan öğrencilere ulaştırılmak için Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 112 tablet bilgisayar teslim edildi.

Konya Ticaret Borsası (KTB) tarafından uzaktan eğitim sürecinde erişim sorunu yaşayan öğrencilere ulaştırılmak için Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 112 tablet bilgisayar teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen KTB Başkanı Hüseyin Çevik, "Salgın sürecinde eğitime dijital olarak devam öğrencilerimize Türkiye genelindeki odalar ve borsalar olarak bu konuda destek vermeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de KTB Başkanı Çevik nezdinde, katkı sunan herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Bu tablet bilgisayarlarla öğrencilerin çok daha iyi bir eğitim alacaklarına inanıyoruz. Dün ve önceki gün de Konya'daki diğer odalar tablet bilgisayar desteğinde bulundu. Bu anlamlı katkının tüm hayırseverlere örnek olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Serdar Ortaç Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Tolga Ciğerci Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İzmir Uyuşturucu Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya Ticaret Borsası'ndan öğrencilere tablet bilgisayar desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 15:29:43. #1.15#
title