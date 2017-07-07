Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,934-1,083 liradan satıldı.



Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:





ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA)



EN YÜKSEK



(LİRA)



BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,934 1,083 Ekmeklik beyaz sert buğday 0,983 1,051 Ekmeklik diğer buğday 0,917 0,984 Düşük vasıflı buğdaylar 0,883 1,056 ARPALAR Arpalar 0,838 0,874 Yemlik Arpalar 0,798 0,875 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,901 0,905