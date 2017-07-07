Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,934-1,083 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,934-1,083 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,934 1,083
Ekmeklik beyaz sert buğday 0,983 1,051
Ekmeklik diğer buğday 0,917 0,984
Düşük vasıflı buğdaylar 0,883 1,056
ARPALAR
Arpalar 0,838 0,874
Yemlik Arpalar 0,798 0,875
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,901 0,905