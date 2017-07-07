Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,934-1,083 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,934-1,083 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|0,934
|1,083
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|0,983
|1,051
|Ekmeklik diğer buğday
|0,917
|0,984
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,883
|1,056
|ARPALAR
|Arpalar
|0,838
|0,874
|Yemlik Arpalar
|0,798
|0,875
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,901
|0,905