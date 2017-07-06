Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,921-1,082 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,921-1,082 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,921 1,082
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,048 1,048
Ekmeklik diğer buğday 0,893 0,969
Düşük vasıflı buğdaylar 0,849 1,053
ARPALAR
Arpalar 0,847 0,874
Yemlik Arpalar 0,741 0,874
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,892 0,894