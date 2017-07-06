Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,921-1,082 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,921-1,082 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|0,921
|1,082
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,048
|1,048
|Ekmeklik diğer buğday
|0,893
|0,969
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,849
|1,053
|ARPALAR
|Arpalar
|0,847
|0,874
|Yemlik Arpalar
|0,741
|0,874
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,892
|0,894