Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,925-1,076 liradan satıldı.



Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:





ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA)



EN YÜKSEK



(LİRA)



BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,925 1,076 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,012 1,012 Ekmeklik diğer buğday 0,927 0,944 Düşük vasıflı buğdaylar 0,901 1,025 ARPALAR Arpalar 0,860 0,886 Yemlik Arpalar 0,775 0,890 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,904 0,906 BAKLİYATLAR Fasulye 2,650 2.650