Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,925-1,076 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,925-1,076 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|0,925
|1,076
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,012
|1,012
|Ekmeklik diğer buğday
|0,927
|0,944
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,901
|1,025
|ARPALAR
|Arpalar
|0,860
|0,886
|Yemlik Arpalar
|0,775
|0,890
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,904
|0,906
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|2,650
|2.650