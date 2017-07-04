Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,925-1,076 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,925-1,076 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,925 1,076
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,012 1,012
Ekmeklik diğer buğday 0,927 0,944
Düşük vasıflı buğdaylar 0,901 1,025
ARPALAR
Arpalar 0,860 0,886
Yemlik Arpalar 0,775 0,890
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,904 0,906
BAKLİYATLAR
Fasulye 2,650 2.650