Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,904-1,058 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,904-1,058 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|0,942
|0,976
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|0,904
|1,058
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,009
|1,026
|Ekmeklik diğer buğday
|0,901
|0,990
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,865
|1,021
|ARPALAR
|Arpalar
|0,855
|0,855
|Yemlik Arpalar
|0,807
|0,861
|BAKLİYATLAR
|Nohut
|7,264
|7,264
|Fasulye
|2,808
|3,361