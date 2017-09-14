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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,904-1,058 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,904-1,058 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 0,942 0,976
Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,904 1,058
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,009 1,026
Ekmeklik diğer buğday 0,901 0,990
Düşük vasıflı buğdaylar 0,865 1,021
ARPALAR
Arpalar 0,855 0,855
Yemlik Arpalar 0,807 0,861
BAKLİYATLAR
Nohut 7,264 7,264
Fasulye 2,808 3,361