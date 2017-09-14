Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,904-1,058 liradan satıldı.



Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:





ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA)



EN YÜKSEK



(LİRA)



BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 0,942 0,976 Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,904 1,058 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,009 1,026 Ekmeklik diğer buğday 0,901 0,990 Düşük vasıflı buğdaylar 0,865 1,021 ARPALAR Arpalar 0,855 0,855 Yemlik Arpalar 0,807 0,861 BAKLİYATLAR Nohut 7,264 7,264 Fasulye 2,808 3,361