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Konya Ticaret Borsası

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,7, en yüksek 3,071 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,7, en yüksek 3,071 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,73,071

Ekmeklik diğer buğday2,7042,762

Ekmeklik beyaz sert buğday2,7953,005

Düşük vasıflı buğdaylar2,6562,825

Makarnalık buğday3,2123,212

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,5122,535

Mısır2,582,812
BAKLİYATLAR

Fasulye6,48,26

AA / Zehra Melek Çat - Ekonomi Haberleri
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