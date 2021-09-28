Konya Ticaret Borsası
AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,72, en yüksek 3,096 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,72, en yüksek 3,096 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,72
|3,096
|Ekmeklik diğer buğday
|2,753
|2,803
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,801
|3,001
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,75
|3,008
|Makarnalık buğday
|3,134
|3,219
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,542
|2,593
|Mısır
|2,509
|2,802
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,412
|8,37
AA / Zehra Melek Çat - Ekonomi Haberleri
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