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Konya Ticaret Borsası

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,825, en yüksek 3,021 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,825, en yüksek 3,021 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,8253,021

Ekmeklik diğer buğday2,6582,821

Ekmeklik beyaz sert buğday2,7662,950

Düşük vasıflı buğdaylar2,6443,006

Makarnalık buğday3,1933,232

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4022,540

Mısır2,6332,750
BAKLİYATLAR

Fasulye6,8258,284

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
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