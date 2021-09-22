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Konya Ticaret Borsası

AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,722 lira, en yüksek 2,983 liradan satıldı.

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,722 lira, en yüksek 2,983 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,7222,983

Ekmeklik diğer buğday2,6502,791

Ekmeklik beyaz sert buğday2,6922,881

Düşük vasıflı buğdaylar2,6512,925

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,3342,501

Mısır2,6762,712
BAKLİYATLAR

Fasulye7,6818,558

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
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