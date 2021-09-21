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Konya Ticaret Borsası

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,706, en yüksek 3,031 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,706, en yüksek 3,031 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,7063,031

Ekmeklik diğer buğday2,6572,953

Ekmeklik beyaz sert buğday2,7063,001

Düşük vasıflı buğdaylar2,6593,000

Makarnalık buğday3,2803,281

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4062,526

Mısır2,6402,690
BAKLİYATLAR

Fasulye7,2438,650

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