Konya Ticaret Borsası
AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,753, en yüksek 3,029 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,753, en yüksek 3,029 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,753
|3,029
|Ekmeklik diğer buğday
|2,667
|2,938
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,886
|3,098
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,657
|3,001
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,303
|2,488
|Mısır
|2,721
|2,721
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,700
|8,518
AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
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