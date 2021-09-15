Konya Ticaret Borsası
AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,7, en yüksek 3,018 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,7, en yüksek 3,018 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,700
|3,018
|Ekmeklik diğer buğday
|2,654
|2,913
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,866
|3,031
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,716
|3,001
|Makarnalık buğday
|3,091
|3,091
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,466
|2,525
|Mısır
|2,596
|2,604
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,701
|8,604
AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
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