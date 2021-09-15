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Konya Ticaret Borsası

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,7, en yüksek 3,018 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,7, en yüksek 3,018 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,7003,018

Ekmeklik diğer buğday2,6542,913

Ekmeklik beyaz sert buğday2,8663,031

Düşük vasıflı buğdaylar2,7163,001

Makarnalık buğday3,0913,091

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4662,525

Mısır2,5962,604
BAKLİYATLAR

Fasulye7,7018,604

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
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