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Konya Ticaret Borsası

AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,700, en yüksek 3,001 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,700, en yüksek 3,001 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,7003,001

Ekmeklik diğer buğday2,6092,895

Ekmeklik beyaz sert buğday2,7423,008

Düşük vasıflı buğdaylar2,5002,804

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,3552,499

Mısır2,5922,626
BAKLİYATLAR

Fasulye5,7008,596

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
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