Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Ekonomi

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,652, en yüksek 3,025 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,652, en yüksek 3,025 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6523,025

Makarnalık buğday3,0943,203

Ekmeklik diğer buğday2,6212,843

Ekmeklik beyaz sert buğday2,8013,061

Düşük vasıflı buğdaylar2,5662,906

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,3752,493

Mısır2,6132,613

BAKLİYATLAR

Fasulye7,538,656

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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