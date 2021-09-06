Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,703, en yüksek 3,001 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,703, en yüksek 3,001 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,703
|3,001
|Makarnalık buğday
|3,15
|3,206
|Ekmeklik diğer buğday
|2,601
|2,803
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,776
|2,988
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,604
|2,876
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,281
|2,511
|Mısır
|2,592
|2,621
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,556
|8,51
|ÇEŞİTLİ MADDELER
|Çemen
|8,751
|8,751
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat
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