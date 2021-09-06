Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,703, en yüksek 3,001 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,703, en yüksek 3,001 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,7033,001

Makarnalık buğday3,153,206

Ekmeklik diğer buğday2,6012,803

Ekmeklik beyaz sert buğday2,7762,988

Düşük vasıflı buğdaylar2,6042,876

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,2812,511

Mısır2,5922,621

BAKLİYATLAR

Fasulye6,5568,51
ÇEŞİTLİ MADDELER

Çemen8,7518,751

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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