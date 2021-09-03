Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,682, en yüksek 2,993 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,682, en yüksek 2,993 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,682 2,993

Makarnalık buğday 3,098 3,236

Ekmeklik diğer buğday 2,566 2,827

Ekmeklik beyaz sert buğday 2,842 2,871

Düşük vasıflı buğdaylar 2,601 2,865

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar 2,379 2,522

Mısır 2,565 2,600

BAKLİYATLAR

Fasulye 8,005 8,515
YAĞLI TOHUMLAR

Ayçiçeği 4,500 4,500

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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