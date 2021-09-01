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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,622 en yüksek 3,002 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,622 en yüksek 3,002 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,622 3,002

Makarnalık buğday 3,105 3,231

Ekmeklik diğer buğday 2,613 2,879

Ekmeklik beyaz sert buğday 2,781 3,016

Düşük vasıflı buğdaylar 2,608 2,856

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar 2,472 2,562

Mısır 2,584 2,606

BAKLİYATLAR

Fasulye 6,800 8,512

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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