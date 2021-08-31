Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,652 en yüksek 3,001 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,652 en yüksek 3,001 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6523,001

Ekmeklik diğer buğday2,6022,855

Ekmeklik beyaz sert buğday2,7423,014

Düşük vasıflı buğdaylar2,652,843

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,5072,579

Mısır2,5572,611
BAKLİYATLAR

Fasulye7,6228,495

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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