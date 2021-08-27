Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,682, en yüksek 3 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,682, en yüksek 3 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğdaylar3,1023,201

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6823

Ekmeklik beyaz sert buğday2,853,011

Ekmeklik diğer buğday2,6262,745

Düşük vasıflı buğdaylar2,6232,868

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4782,593

Mısır2,5472,612

Fasulye7,8018,388

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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