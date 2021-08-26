Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,675, en yüksek 3,055 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,675, en yüksek 3,055 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğdaylar3,1753,286

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6753,055

Ekmeklik beyaz sert buğday2,7513,003

Ekmeklik diğer buğday2,6012,762

Düşük vasıflı buğdaylar2,6052,830

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,5332,584

Mısır2,5802,602

Fasulye7,7288,464

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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