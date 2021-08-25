Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,697, en yüksek 3,007 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,697, en yüksek 3,007 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğdaylar3,2003,228

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6973,007

Ekmeklik beyaz sert buğday2,6902,986

Ekmeklik diğer buğday2,6012,762

Düşük vasıflı buğdaylar2,5922,989

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,5022,566

Mısır2,5272,620

Fasulye6,8018,286

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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