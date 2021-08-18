Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,508, en yüksek 2,938 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,508, en yüksek 2,938 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğdaylar
|3,058
|3,07
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,508
|2,938
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,688
|2,941
|Ekmeklik diğer buğday
|2,558
|2,831
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,561
|2,865
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,445
|2,487
|Mısır
|2,448
|2,470
|Fasulye
|6,524
|7,954
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat
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