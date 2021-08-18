Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,508, en yüksek 2,938 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,508, en yüksek 2,938 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğdaylar3,0583,07

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,5082,938

Ekmeklik beyaz sert buğday2,6882,941

Ekmeklik diğer buğday2,5582,831

Düşük vasıflı buğdaylar2,5612,865

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4452,487

Mısır2,4482,470

Fasulye6,5247,954

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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