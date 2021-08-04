Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,458, en yüksek 2,905 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,458, en yüksek 2,905 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğdaylar2,8332,925

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,4582,905

Ekmeklik beyaz sert buğday2,6212,805

Ekmeklik diğer buğday2,4402,604

Düşük vasıflı buğdaylar2,4022,715

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,2172,439

Mısır2,2022,406
BAKLİYATLAR

Fasulye6,7297,501

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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